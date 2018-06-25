Ahmet Ildız, Evkur Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Ahmet Ildız'ı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da forma giyen 21 yaşındaki Ahmet Ildız ile görüşmelere başlandı.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine kulüp başkanı Adil Gevrek'le bir araya gelen genç futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Gevrek, oyuncunun Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.