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, Evkur 'da

Evkur , 'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 22:17
Ahmet Ildız, Evkur Yeni Malatyaspor'da

ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 'da forma giyen 21 yaşındaki Ahmet Ildız ile görüşmelere başlandı.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine kulüp başkanı Adil Gevrek'le bir araya gelen genç futbolcu, kendisini 3 yıllığına sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Gevrek, oyuncunun Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

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Ahmet Ildız, Evkur Yeni Malatyaspor'da
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