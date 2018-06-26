Beşiktaş'ta, Atiba kararını verdi

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve yönetimin 1 yıllık yeni sözleşme teklifine uzun süredir karşılık vermeyen Atiba Hutchinson'dan haber geldi. 35 yaşında olduğu için siyah-beyazlıların uzun kontrat yapmaktan kaçındığı Kanadalı orta saha oyuncusu, en az 2 yıllık imza atmak istiyor ve bunda diretiyordu. Ancak yönetim geri adım atmayınca, Atiba ikna oldu ve 1 yıllık sözleşmeye 'Evet' dedi. Kulübe haber gönderen Atiba'nın önerilen şartları kabul ettiği ve imza atmak için İstanbul'a geleceği bildirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in özellikle Vida'nın satılması halinde Necip ve Medel'i ihtiyaç durumunda stoperde oynatacağını düşünerek, Atiba'nın takımda tutulmasını istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta uzun süre orta sahanın vazgeçilmezi olan Atiba, geçen sezon ligde 25 maçta forma giydi.



5 SEZON 194 MAÇ

Beşiktaş'ın bu sezon öncesine kadar en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson, 5 sezonluk Beşikaş kariyerinde 194 maçta forma giyerken, bu maçların 187'sinde ilk 11'de yer aldı.



- BİR GÖRÜŞ - METİN TEKİN

Doğru hamle yapıldı

Atıba Hutchinson 5 yıldır forma giydiği Beşiktaş'ta çok başarılı dönemler geçirdi. 35 yaşındaki oyuncunun fizik yapısını ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansı göz önüne alırsak siyah-beyazlıların onu bir yıl daha çok rahat kullanabileceği görüşündeyim. Zaten gerçekçi olarak bakarsak Beşiktaş'ın mali anlamda çok fazla seçeneği ve önünde geniş bir yelpazesi yok. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Atiba'nın bir yıl daha takımda kalmasına olumlu bakacağını düşünüyorum. Yani yönetim bir yıllık yeni anlaşma ile yapılması gerekeni yapmış diyebiliriz.

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