Galatasaray’ın rakibi Marsilya

Galatasaray
geçen sezon Gomis
transferinde karşı karşıya geldiği Marsilya ile bu kez Denayer ve Ahmed Musa
için rakip oldu. Gomis'in boşluğunu dolduramayan Marsilya, Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Manchester City
'nin bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği Denayer de Fransızların radarında. Ancak Müslüman olan Denayer ve Ahmed Musa hem Türkiye
'de yaşamaya hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a daha sıcak bakıyor. DONK'TA MUTLU SON Fatih Terim
'le yeniden doğan Donk
, sözleşmesi bitse de Galatasaray'da devam edecek. 1+1 yıl opsiyonlu teklifi kabul eden Hollandalı futbolcu, senelik 1.5 milyon Euro kazanacak.