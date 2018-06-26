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’ın rakibi Marsilya

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Galatasaray’ın rakibi Marsilya
geçen sezon transferinde karşı karşıya geldiği Marsilya ile bu kez Denayer ve için rakip oldu. Gomis'in boşluğunu dolduramayan Marsilya, Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. 'nin bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği Denayer de Fransızların radarında. Ancak Müslüman olan Denayer ve Ahmed Musa hem 'de yaşamaya hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a daha sıcak bakıyor.

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'le yeniden doğan , sözleşmesi bitse de Galatasaray'da devam edecek. 1+1 yıl opsiyonlu teklifi kabul eden Hollandalı futbolcu, senelik 1.5 milyon Euro kazanacak.
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Galatasaray’ın rakibi Marsilya
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