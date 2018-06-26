Muğdat Çelik, Galatasaray'ın hazırlık kampına geliyor

İlk resmi maçını 5 Ağustos'ta Süper Kupa
'da Akhisar'a karşı oynayacak Galatasaray
'ın hazırlık programı belli oldu. Perşembe günü Florya'da toplanacak sarıkırmızılı takım, pazar günü İsviçre'nin yolunu tutacak ve 12 Temmuz'a kadar Zürih yakınlarında çalışacak. Bu kampa yeni transfer Muğdat Çelik'in katılacağı öğrenildi. Akhisar'la sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Muğdat, Anadolu takımlarından gelen cazip tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih etti. 28 yaşındaki hücum oyuncusu ile ilgili resmi açıklama hafta içerisinde yapılacak.