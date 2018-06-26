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'dan trivela golü yorumu ve üne tepki

2018 'nda Portekiz dün akşam ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz adına golü attı. Yıldız futbolcu maçın bitiminin ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. attığı trivela golü ve İran ü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 14:15
Ricardo Quaresma'dan trivela golü yorumu ve İran teknik direktörüne tepki

2018 'nda dün Portekiz ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma iki takımın karşılıklı 1'er golüyle eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Portekiz'in tek golünü Beşiktaşlı yıldız oyuncu kaydetti. Quaresma, kendine has trivela vuruşu ile ağları havalandırırken Dünya Kupası'nın da gündemine oturdu.

sadece attığı golle değil aynı zamanda maç sonu yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu. Quaresma hem attığı golü hem de İran ü Carlos Querioz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ricardo Quaresma'nın o açıklamaları;

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Quaresma attığı trivela golü için; "Golde topa çok iyi vurdum, İnsanları buna alıştırdığımı düşünüyorum. Ancak en önemli şey bir sonraki tura geçmekti. Görevimizi yerine getirdik." dedi.

Öte yandan İran Teknik Direktörü Carlos Querioz hakkında da yorumda bulundu. Quaresma, "Eğer onun hakkında konuşursam bütün geceyi burada geçirmek zorunda kalırız. Onun sözleri beni İranlılardan daha çok sinirlendiriyor. Querioz bir Portekizli olarak kendi ülkesinin futbolcularına daha fazla saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

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Ricardo Quaresma'dan trivela golü yorumu ve İran teknik direktörüne tepki
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