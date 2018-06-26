Ricardo Quaresma'dan trivela golü yorumu ve İran teknik direktörüne tepki

2018 Dünya Kupası'nda dün Portekiz ile İran karşı karşıya geldi. Karşılaşma iki takımın karşılıklı 1'er golüyle eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Portekiz'in tek golünü Beşiktaşlı yıldız oyuncu Ricardo Quaresma kaydetti. Quaresma, kendine has trivela vuruşu ile ağları havalandırırken Dünya Kupası'nın da gündemine oturdu.

Portekizli yıldız sadece attığı golle değil aynı zamanda maç sonu yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu. Quaresma hem attığı golü hem de İran Teknik Direktörü Carlos Querioz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ricardo Quaresma'nın o açıklamaları;

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Quaresma attığı trivela golü için; "Golde topa çok iyi vurdum, İnsanları buna alıştırdığımı düşünüyorum. Ancak en önemli şey bir sonraki tura geçmekti. Görevimizi yerine getirdik." dedi.

Öte yandan İran Teknik Direktörü Carlos Querioz hakkında da yorumda bulundu. Quaresma, "Eğer onun hakkında konuşursam bütün geceyi burada geçirmek zorunda kalırız. Onun sözleri beni İranlılardan daha çok sinirlendiriyor. Querioz bir Portekizli olarak kendi ülkesinin futbolcularına daha fazla saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.