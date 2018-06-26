"Sessegnon gitmek istiyor ama..."

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, Spor Toto 1. Lig'de "misafir" olduklarını belirterek, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Futbolculuk döneminde kaptanlığını yaptığı Gençlerbirliği'nde bu kez teknik direktörlük görevini üstlenen Sözeri, başkent temsilcisini 29 yıl sonra veda ettiği Spor Toto Süper Lig'e yeniden taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gazişehir Gaziantep'e play-off finali oynatan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ne zor bir dönemde geldiklerinin farkında olduklarını belirtti.

Gençlerbirliği'nin yıllar sonra bir alt lige düşmesinin camiada moralleri bozduğunu ifade eden Sözeri, "Bu ligde misafir olduğumuzu düşünüyorum. Gençlerbirliği düştüğü yerden kalkmasını bilecek bir kulüptür. Amacımız güzel bir sezon geçirip ait olduğumuz yere dönmek." diye konuştu.

Zorlu görevin altından başarıyla kalkacaklarına inandığını dile getiren Sözeri, "Futbolcuyken Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Gençlerbirliği'ne bonservis bedeli kazandırmıştım. Şimdi de bu takımı Süper Lig'e çıkararak gündemde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözeri, play-off oynamadan direkt Spor Toto Süper Lig vizesi almak istediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için zorlu bir sezon olacak. Çünkü beklentimiz ilk iki. Tabiri caizse play-off bile bizi kesmez. Hedef ilk iki olduğu için ister istemez beklenti yüksek. Performanslar da yüksek olmak zorunda. Daha fazla fedakarlık yapıp daha fazla çalışmamız lazım."

"KUPAYI CAVCAV'IN MEZARINA GÖTÜRECEĞİZ"

Gençlerbirliği'nin, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e "trajik" bir şekilde veda ettiğinin hatırlatılması üzerine Sözeri, sezon sonunda kupayı kazanıp, Cavcav'ın mezarına götürmek istediklerini söyledi.

Sözeri, Gazişehir Gaziantep'in de play-off finalinde dramatik bir şekilde Süper Lig'e çıkma şansını kaybettiğine işaret ederek, "İki penaltıdan birini atsak Süper Lig'e yükselecektik. O da dramatik, Gençlerbirliği'nin düşmesi de dramatik. Sonuçta futbolda trajik durumlar da güzel durumlar da var. Gençlerbirliği zor bir durum geçirdi. İnşallah, sezon sonunda kupayı rahmetli Cavcav'ın mezarına oyuncularımızla, yöneticilerimizle götüreceğiz." diye konuştu.

"SESSEGNON'U SÜPER LİG'DEN İSTEYEN KULÜPLER VAR"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sözeri, "Osmanlıspor'dan kaleci Hakan Arıkan, Adanaspor'dan Bekir Yılmaz, yurt dışından Nadir Çiftçi'yi aldık. Nadir Çiftçi, daha önce Eskişehirspor ile Süper Lig'de oynamıştı. Diğer transfer çalışmalarımız devam ediyor." diye görüş belirtti.

Sözeri, geçen sezonun devre arasında Gençlerbirliği'ne gelen ve performansıyla dikkati çeken orta saha oyuncusu Stephane Sessegnon'a Süper Lig'den taliplerin olduğunu ifade etti.

Sessegnon'un takımda kalmasını istedikleri belirten Sözeri, Beninli futbolcunun geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Süper Lig'den isteyen kulüpler var ama sonuçta mukaveleli futbolcumuz. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de kalmak isterse seve seve yardımcı oluruz. O da bize yardımcı olur, hep beraber Süper Lig'e çıkarız. Ama diğer yaklaşımlar yönetimin işi, idari konu. Eğer illa gitmek istiyorsa bunun bir bedeli vardır. Bunu tabii yöneticilerimiz daha iyi söyler. Sessegnon'un kalıp faydalı olmasını istiyoruz ama şu anki ruh hali çok öyle gözükmüyor."

Ahmet Oğuz, kaleci Johannes Hopf ve savunma oyuncusu Siarhei Palitsevich'in durumlarıyla ilgili soruya Sözeri, "Ahmet Oğuz, Hopf ve Palitsevic'i isteyen kulüpler var. Futbolculardan burada kalacakmış gibi çalışmalarını istedim ama yarın kulübün, oyuncunun şartları yerine gelir, o zaman yapacağımız bir şey kalmaz. Biz burada kalacaklar gibi onlarla çalışmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Sözeri, stoper Florentin Pogba ile de henüz görüşmediklerini belirterek, "Gelsin bakalım, daha gelmedi." dedi.

Petar Skuletic, Uğur Çiftçi, Abdul Khalili, Elvis Manu ve Aydın Karabulut'un takımdan ayrıldığını hatırlatan Sözeri, bazı oyunculara ilişkin kararını ise kampın ardından vereceğini ifade etti.