Trabzonspor’da Sadık Çiftpınar sesleri

Trabzonspor
'da stoper transferinde ibre Yeni Malatyaspor
'dan Sadık Çiftpınar'a döndü. Kayserispor
'un Kana Biyik
için 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmemesi üzerine teknik heyetin de isteği ile 25 yaşındaki Sadık listeye alındı. Malatyaspor'un geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Aytaç Kara'yı yeniden istemesiyle bu transferin takasla bitirilme ihtimali kuvvetlendi.
Öte yandan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri ve antrenmanlar bugün başlıyor. Bordomavililer, ilk etapta 30 futbolcuyla çalışma yapacak. Önce genç oyuncular sağlık taramasından geçecek, ardından kademeli olarak tüm oyuncuların kontrolleri yapılacak. Trabzonspor 1-24 Temmuz'da Slovenya'da kamp yapacak.