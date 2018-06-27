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'a Portekizli forvet

, transfer listesindeki Portekizli golcü 'yu renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:20
Altay'a Portekizli forvet

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, en son Polonya'nın Lechia Gdansk takımında forma giyen Marco Filipe Lopes Paixao'yu kadrosuna dahil etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün ardından sportif direktör Özden Töraydın'le bir araya gelen Marco'nun 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Son olarak Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen 33 yaşındaki , geçen sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri sarstı. Portekizli santrfor önceki sezon ise 34 müsabakada 18 gol kaydetti. Porto altyapısında yetişen ve İspanya'da bir süre futbol oynayan Paixao, profesyonel kariyerine İskoçya ekibi Hamilton'da başladı. İran'da Naft Tahran, Güney Kıbrıs'ta Ethnikos Ahnas, Polonya'da Slask Wroclaw, Çekya'da Sparta Prag formalarını giyen 1,85 boyundaki tecrübeli forvet kanatlarda da görev alabiliyor.

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Altay'a Portekizli forvet
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