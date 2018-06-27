Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bafetimbi Gomis'ten ayrılık açıklaması

'ten ayrılık açıklaması

'ın Fransız oyuncusu , takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Bafetimbi Gomis'ten ayrılık açıklaması

'ı geçen sezon attığı gollerle sırtlayan ve şampiyonluğun baş mimarlarından olan Bafe Gomis, tartışmalara son noktayı koydu. Menajerlerinin zam talepleri ve Çin'den tekliflerle sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde olan Fransız yıldız "Galatasaray'da mutluyum. Şampiyon olmak benim için büyük bir başarıydı, şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı bekliyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve ailemle de buraya uyum sağladık. Her şey yolunda. Ayrılmak istemiyorum" açıklamasıyla noktayı koydu. Gomis dün Dünya Kupası ile ilgili katıldığı bir etkinlikte de "Kariyerinde unutamadığın gol hangisi?" sorusuna "G.Saray'da ilk şampiyonluğumu yaşamamızı sağlayan golüm" cevabını verdi.

Lionel Messi; Maradona'yı yakaladı, Dünya Kupası tarihine geçti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bafetimbi Gomis'ten ayrılık açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN