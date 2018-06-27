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'dan lıları heyecanlandıran paylaşım!

Aytemiz ’un yıldız ismi , İspanya’da tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında tişörtünde bulunan sarı-kırmızı renkler ise lı taraftarları heyecanlandırdı. Ayrıca birçok Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da takımlarına olması yönünde yıldız isme çağrıda bulunuyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:13
Emre Akbaba'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!

döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Emre Akbaba, İspanya'da tatilin tadını çıkarıyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok takımla adı anılan ve hakkında her gün yeni bir takıma transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan genç futbolcu İspanya'nın Barcelona şehrinde tatiline devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı takipçileriyle paylaşan Akbaba'nın giydiği tişörtte bulunan sarı-kırmızı renkler ise ise Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları da yıldız futbolcuya takımlarına transfer olması yönünde yüzlerce yorum yaptı.

hakkında geçtiğimiz günlerde "Beni Galatasaray'a satın" diyerek rest çektiği iddiaları kulübü Aytemiz tarafından yapılan resmi açıklama ile yalanlanmıştı.

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Emre Akbaba'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
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