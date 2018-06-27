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Süper Lig'e dönüyor

Hammarby ile sözleşmesi sona eren , Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 09:44
Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor

İsveç Süper Ligi takımlarından Hammarby ile sözleşmesi sona eren Eskişehirspor'un eski futbolcusu Erkan Zengin, Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Hammarby takımıyla sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlandığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de 4 takımın kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Zengin, "Bundan sonraki kariyerimi Türkiye'de sürdüreceğim. Kulüplerle menajerim arasında görüşmeler sürüyor. Bu takımlardan biriyle her an anlaşabilirim. İnşallah bundan sonraki hayatımda Türk futboluna hizmet ederek kariyerimi noktalarım.'' ifadelerini kullandı.

Mart ayında Eskisehirspor'dan ayrılan Erkan Zengin, FIFA'dan geçici lisans çıkartarak Hammarby takımında forma giymişti.

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Erkan Zengin Süper Lig'e dönüyor
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