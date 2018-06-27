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tamam!

'ın eski futbolcusu siyah-beyazlı takıma geri döndü. Kara Kartal'ın eski stoperi, Twitter'daki biosunu "Beşiktaş Kulübü futbolcusu" olarak değiştirdi. Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Ersan Adem Gülüm tamam!
Sağ bek arayışlarını sürdüren, forvet mevkiinde ise Negredo ve Love'ı henüz gönderemediği için somut adımlar atamayan , savunma hattına iki takviye birden yaptı. Siyah-beyazlı kulübün prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu , Twitter'daki biosunu "Beşiktaş Kulübü futbolcusu" olarak değiştirerek transfer müjdesini verdi. Başkan Orman ve ekibinin Ersan'ı kiralık olarak kadroya katacağı ve 2+1 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Avustralya'nın Adelaide United takımında kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan 7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Çin ekibi Chine Fortuna ile mukavelesi Ocak ayında dolacak.

Beşiktaş'la anlaştığını Twitter hesabından açıklayan Ersan, geçen sezon Adelaide United'da 21 maçta forma giydi. Tecrübeli savunmacı 7 sarı ve 1 kırmız kart gördü.

HEM SAĞ BEK HEM DE LİBERO
Öte yandan Beşiktaş'ın, Eskişehirspor'la sözleşmesi biten 22 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Dorukhan, sağ bek ve ön libero olarak oynayabiliyor.
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Ersan Adem Gülüm tamam!
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