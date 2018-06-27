Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı

, ile vedalaştı

’nin yeni Teknik Direktörü , eski takımı ile vedalaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:15
Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı

Hollanda ekiplerinden 'dan ayrılarak 'nin başına geçen , kendisini sarı-lacivertli yapan imza için İstanbul'a geliyor. Hollandalı teknik adam, imza öncesinde PSV Eindhoven ile vedalaştı. Hollandalılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cocu'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Açıklamada PSV'de görev yaptığı arkadaşlarıyla vedalaştığı fotoğraf paylaşıldı.

Cocu, bugün saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan imzayı atacak.

Mehmet Topal'dan Ali Koç'a şok yanıt!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Phillip Cocu, PSV Eindhoven ile vedalaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN