Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ünal Karaman Trabzonspor'a 2 stoper istedi

'a 2 stoper istedi

teknik direktörü stoper mevkii için iki takviye birden istedi. Bordo-mavili yönetim, Evkur 'dan Sadık Çiftpınar'ın transferini bitirmek için harekete geçti

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Ünal Karaman Trabzonspor'a 2 stoper istedi
'un transferdeki olmazsa olmazı stoper mevkii için arayış sürerken, teknik direktör 'ın bu bölgeye iki takviye birden istediği ortaya çıktı. Karaman'ın bu takviyelerin 1 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına katılmalarını istediği de vurgulandı. Bordo-mavili yönetimin ise Evkur 'dan Sadık Çiftpınar'ın transferini bitirmek için harekete geçtiği ve 'yı bu transferde takasta kullanmak istediği vurgulandı. Trabzonspor yönetiminin, Yeni Malatyaspor'dan izin alarak Sadık ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyla anlaşma noktasında bir sorunun bulunmadığı ifade edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal Karaman Trabzonspor'a 2 stoper istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN