Ünal Karaman Trabzonspor'a 2 stoper istedi

Trabzonspor
'un transferdeki olmazsa olmazı stoper mevkii için arayış sürerken, teknik direktör Ünal Karaman
'ın bu bölgeye iki takviye birden istediği ortaya çıktı. Karaman'ın bu takviyelerin 1 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına katılmalarını istediği de vurgulandı. Bordo-mavili yönetimin ise Evkur Yeni Malatyaspor
'dan Sadık Çiftpınar'ın transferini bitirmek için harekete geçtiği ve Aytaç Kara
'yı bu transferde takasta kullanmak istediği vurgulandı. Trabzonspor yönetiminin, Yeni Malatyaspor'dan izin alarak Sadık ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyla anlaşma noktasında bir sorunun bulunmadığı ifade edildi.