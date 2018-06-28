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'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

'da düzenlenen 'nda grup maçları bugün oynanan - ve Panama - Tunus maçları ile son buldu. Bu karşılaşmaların ardından son 16 eşleşmeleri de netleşti. 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçlar arasında liderliğindeki , ile 'nın taşıdğı ise ile eşleşti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 23:29
2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması, G Grubu'nda oynanan - ve Panama - Tunus müsabakaları ile sona erdi. 'da düzenlenen ve 15 Temmuz'da başlayan turnuvada bugüne kadar 48 maç oynandı.

Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından A Grubu'nda ile ev sahibi Rusya, B Grubu'nda ile , C Grubu'nda ile , D Grubu'nda ile , E Grubu'nda ile , F Grubu'nda ile , G Grubu'nda Belçika ile İngiltere ve H Grubu'nda ile son 16 turuna yükseldi.

Turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlar ise son şampiyon Almanya'nın yanı sıra, Suudi Arabistan, Mısır, İran, Fas, Peru, Avustralya, Nijerya, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Güney Kore, Tunus, Panama, Senegal ve Polonya oldu.

GRUP AŞAMASININ EN GOLCÜ OYUNCUSU KANE

Grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu, G Grubu'nu ikinci sırada noktalayan İngiltere'nin golcüsü Harry Kane (5) olurken, yine aynı grubun lideri Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku ve B Grubu'nu ikinci sırada noktalayan Portekiz'in dünyaca ünlü oyuncusu 4'er gol kaydetti.

GOL YEMEYEN TEK TAKIM URUGUAY

Grup aşamasında gol yemeyen tek takım ise Uruguay oldu.

A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselen ve B Grubu ikincisi Portekiz ile eşleşen Uruguay, 3 maçında da kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı. Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kalesinin korduğu Uruguay, ilk maçında Mısır'ı ve ikinci maçında Suudi Arabistan'ı 1-0, son maçında ise Rusya'yı 3-0 mağlup ederek +5 averaj ve 9 puan ile birlikte son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Uruguay, A Grubu'nda oynadığı 3 maçta da gol yemezken, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan file bekçisi, Fernando Muslera oldu. Galatasaray'da forma giyen Muslera, tüm grup maçlarında forma giyip gol yemeyen tek kaleci olmayı başard��.

SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

2018 FIFA Dünya Kupası'na yarın ara verilecek ve bu aranın ardından 30 Haziran'da son 16 turu start alacak. Son 16 turundaki eşleşmeler ve program şu şekilde:

30 Haziran:

17.00 Fransa - Arjantin
21.00 Uruguay - Portekiz

1 Temmuz:

17.00 İspanya - Rusya
21.00 Hırvatistan - Danimarka

2 Temmuz:

17.00 Brezilya - Meksika
21.00 Belçika - Japonya

3 Temmuz:

17.00 İsveç - İsviçre
21.00 Kolombiya - İngiltere

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2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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