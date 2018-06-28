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hazırlıklarını sürdürdü, yarın katılıyor

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta İspanyol oyuncu yarın takıma dahil olacak. Öte yandan teknik direktör yarın saat 15.00'da 'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 22:30
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü, Alvaro Negredo yarın katılıyor

, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK 'nde Teknik Direktör yönetiminde basın mensuplarına açık yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Siyah-beyazlılar daha sonra istasyon çalışmasının ardından pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda ayrıca minyatür kalede maç gerçekleştirildi.

NEGREDO YARIN KATILACAK

Yeni sezon için yapılan antrenmanların ilk iki güne katılamayan İspanyol forvet 'nun yarın takıma dahil olacağı belirtildi. İzinli olan , Adriano Correia, Gary Medel ve Ryan Babel ise Slovakya'daki kampta kadroya katılacak. Antrenmanda ayrıca 21 yaş altı takımından; Süleyman Selak, Ege Atlam, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Erdem Seçgin ve Oğuzhan Aydoğan de yer aldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 15.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü, Alvaro Negredo yarın katılıyor
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