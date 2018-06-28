Galatasaray'dan dörtlü transfer paketi

Galatasaray yönetimi, bugün başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi Fatih Terim'e müjde üstüne müjde verdi. İşte transferde atağa kalkan sarı-kırmızılı kulüpten son dakika gelişmeleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve Dünya Kupası'nda Mısır forması giyen Trezeguet ile önceki gün TT Stadı'nda buluştu. Mısır'ın elenmesi sonrası soluğu İstanbul'da alan yetenekli futbolcu, Başkan Cengiz ile Albayrak'ın yıllık 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret teklifine olumlu yanıt verdi ve taraflar el sıkıştı.



MUĞDAT&DONK İMZALIYOR YUTO'NUN BONSERVİSİ ALINDI

GALATASARAY, Akhisar ile kontratı biten kanat ve forvet oynayabilen Muğdat Çelik'in yanı sıra sözleşmesi sona eren Donk'un mukavelesini uzatmak için görüşmelere başlandığını duyurdu. Son iyi haber ise Nagatomo'dan geldi. Cimbom, Ocak ayında kiraladığı Japon sol bekin bonservisini 3 milyon Euro karşılığı Inter'den aldı. Yuto, Dünya Kupası sonrası imzayı atacak.



'ŞEKLİ BİR İNCELEME'

GALATASARAY Kulübü, UEFA'nın FFP anlaşması için yeni bir inceleme başlatmasına ilişkin yeni açıklama yaptı: "UEFA'nın yaptığı inceleme, iç prosedür gereği maddi hataya yönelik şekli bir incelemedir. Söz konusu incelemenin daha önce de açıkladığımız gibi yürürlükteki anlaşmaya olumsuz bir etkisi olmayacak ve Galatasaray önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacaktır."



MİLAN'IN CANI FENA YANDI

UEFA, Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle İtalyan ekibi Milan'ı Avrupa kupalarından iki yıl men etti. Milan'ın bu cezayı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı ve kararın değişmesi için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Milan'ın ceza almasının ardından geçen sezon Serie A'yı 8'inci bitiren Fiorentina, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

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