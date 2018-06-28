Fenerbahçe'den iki bomba: Jack Wilshere ve Bas Dost

Cocu'ya imzayı attıran Fenerbahçe, gözünü transferlere çevirdi. Kanarya, Sporting ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü Bas Dost'la anlaşma noktasına geldi. İspanyol basını da 29 yaşındaki golcünün transferinde Fenerbahçe'nin öne geçtiğini, Bas Dost'un tercihini İstanbul'dan yana yaptığını yazdı. Hollandalı forvet, geçen sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı. Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı. Kanarya'nın bir diğer gözdesi ise Arsenal'li Jack Wilshere... İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. Wilshere, Arsenal formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 2 gol atmış ve 5 asist yapmıştı.

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