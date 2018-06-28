Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'den iki bomba: Jack Wilshere ve Bas Dost

'den iki bomba: ve

Teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan , gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertli ekip İngiliz ile Hollandalı ile anlaşma noktasına geldi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Fenerbahçe'den iki bomba: Jack Wilshere ve Bas Dost

Cocu'ya imzayı attıran , gözünü transferlere çevirdi. Kanarya, Sporting ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü 'la anlaşma noktasına geldi. İspanyol basını da 29 yaşındaki golcünün transferinde Fenerbahçe'nin öne geçtiğini, Bas Dost'un tercihini 'dan yana yaptığını yazdı. Hollandalı forvet, geçen sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı. Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı. Kanarya'nın bir diğer gözdesi ise 'li ... İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. Wilshere, Arsenal formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 2 gol atmış ve 5 asist yapmıştı.

Güney Kore - Almanya maçından sonra, Mesut Özil seyirciyle tartıştı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den iki bomba: Jack Wilshere ve Bas Dost
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN