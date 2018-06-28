Kasımpaşa'dan flaş Trezeguet açıklaması

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ İYİ GİDİYOR"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının istedikleri gibi ilerlediğini belirten Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Transfer çalışmalarımız şu an için iyi gidiyor. Programımızda bir aksama yok. Alacağımız oyuncuları, teknik heyetimiz kamp sonuçlarına bakarak değerlendirecek. Şu an problem olacak bir şey gözükmüyor. Amaç, başta 3-5 transfer yapmak ve geçen sezonki kadromuzu korumaktı. Geçen seneki kadromuzdan Omeruo ve Mensah için henüz sonuç alamadık. Herhalde buna göre değişiklikler olacak. Alt yapıdan çıkan çocukları da değerlendirmeye çalışacağız. 1 ay içerisinde teknik heyetimizin vereceği raporlara göre transferi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.