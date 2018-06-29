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: Yenilirken bile alkışlanan bir takım olmak istiyoruz

, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Çalışmalara kurban keserek başlayan spor'da teknik direktör açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 20:07 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 20:08
Ertuğrul Sağlam: Yenilirken bile alkışlanan bir takım olmak istiyoruz
, 2018-2019 sezonunu kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla açtı. Teknik direktör denetiminde 7 Temmuz'a kadar sürecek birinci kamp döneminin ilk çalışmasına izinli olan bazı futbolcular katılmadı.

spor'un Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'ndeki sezonun ilk antrenmanına sarı kırmızılı takımın as oyuncularından Deniz Türüç, , Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan ve yeni transferlerden Sakıb Aytaç izinli oldukları için katılmadı. Sarı kırmızılı oyuncular ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam sahaya çıkarken kesilen kurbanın ardından "Allah kaza bela vermesin" diyerek düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ilk antrenman sonrası yaptığı açıklamada "11 yıl sonra Kayseri'deyim, burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor camiasının beklentilerinin farkındayım. Bunlara cevap verecek bir kadro oluşturduk. Kazanmak için her şeyini sahaya koyacak bir takım istiyoruz. Saha içi ve saha dışında gıpta edilecek bir takım olacağız. Ertu. Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz. Kadromuza Sakıb, Hasan Hüseyin, Bilal gibi oyuncuları takviye ettik. Mensah'ın durumu da yarın belli olacak. Geçen yıl kiraya verilen oyuncular da Kayseri ve Erzurum'da ki kamp dönemimde aramızda olacak. Bu kamp dönemlerindeki performansları onların durumunu belirleyecek" dedi.

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