Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj

'ten taraftarına mesaj

Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Bafetimbi , sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünde taraftarlar için bir mesaj paylaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 13:09
Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Türkçe olarak açıklamada bulunan , "Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla 'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gomis paylaşımında, 'nda karşılanması ve attığı bazı gollerin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Galatasaray'ın geride kalan sezonu şampiyon tamamlamasının ardından Çin ligine transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan oyuncu, dün başlayan yeni sezon hazırlıklarında yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN