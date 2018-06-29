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, ve ile sözleşme uzattı

ekibi ; tecrübeli oyuncuları ve Giorgi Chiellini ile sözleşme uzattı. Barzagli ile 1 yıllık anlaşmaya varılırken Chiellini'nin sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı açıklandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 19:33
Juventus , Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini ile sözleşme uzattı

Serie A takımlarından tecrübeli futbolcuları ile 1 yıl, ile de 2 yıl sözleşme uzattıklarını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus, elindeki futbolcularla da sözleşmelerini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Barzagli'nin sözleşmesinin 1, Chiellini'nin sözleşmesinin de 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada Barzagli'nin 7, Chiellini'nin de 13 yıldır Juventus'ta olduğu ve elde edilen başarılarda büyük paya sahip oldukları vurgulandı.

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Juventus , Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini ile sözleşme uzattı
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