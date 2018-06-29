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Phillip Cocu: Kimse takımdan üstün değil

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Phillip Cocu: Kimse takımdan üstün değil
3 Yıllık imzayı önceki gün atan ve çalışmak için sabırsızlandığını söyleyen F.Bahçe Cocu, oyuncularıyla tanışırken ilk mesajlarını da verdi:
Başarılı olmak için bireysel olarak değil takım olarak hareket etmeliyiz.
Birbirimize hem saha içi hem de dışında destek olarak başarıya ulaşabiliriz.
Maçlarınızı izledim hepiniz çok kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder.
Kimse takımdan üstün değil. O yüzden kendinizi takımdan üstün görmeden, yaptığınız işi severek hareket edin.
Ben futbol oynarken en zevk aldığım şey sahada mücadele etmekti.
Zamanla felsefemi anlayacaksınız. Her şeyi birbirimizle paylaşacağız.

YENİ SEZONA MERHABA
, 2018- 19 sezonunun ilk çalışmasını yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile yaptı. Yeni Başkan ve yönetimi de ilk antrenmanda hazır bulundu. Çalışma öncesi soyunma odasında takımla bir araya gelen Başkan Koç, oyuncularla tanıştı ve "Başarılı olacağınıza inanı yorum" dedi.
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Phillip Cocu: Kimse takımdan üstün değil
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