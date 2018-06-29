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ilk antrenmana katılmadı

'in son şampiyonu yeni sezonun startını dün verirken, ilk çalışmaya ağrıları olduğunu öne süren katılmadı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Tolga Ciğerci ilk antrenmana katılmadı

, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sabah Florya Tesisleri'nde bir araya gelen oyunculardan bir grubun sağlık kontrolleri yapıldı. Sezonun ilk antrenmanı akşam gerçekleşirken, yeni transfer Muğdat Çelik de çalışmaya katıldı. Geçen sezonun sonlarında ağrıları olduğunu öne sürerek idmanlara çıkmayan ve Terim'in tepkisini çeken yeni sezonu da aynı şekilde açtı. Dursun Özbek döneminde imzalanan sözleşmeye göre oyuncunun sakatlığını öne sürerek idmana çıkmama hakkı bulunuyor.

GALATASARAY'DA uzun süredir kadroya bile alınmayan 'ın geleceği de merak konusu. Bugüne kadar ayrılması için ikna edilemeyen Tarık ile bu kez teknik direktör 'in konuşacağı belirtildi. Terim'in, Tarık Çamdal ile yapacağı görüşmede ayrılma konusunu masaya yatıracağı ve bir sonuca varmaya çalışacağı belirtildi.

GALATASARAY, Akhisar'ın geçen sezonki Türkiye Kupası zaferinde büyük pay sahibi olan 'in transferini KAP'a bildirdi. 1+1+1 yıllık anlaşma imzalayan Muğdat bu sezon 2 milyon TL garanti ücret ve 500 bin TL de imza parası alacak. Muğdat ayrıca lig ve UEFA maçlarında her puan için 8 bin, Türkiye Kupas için ise 4 bin TL alacak. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi her sezon ligde ve Avrupa'da 20 maçta ilk 11'de oynadığı taktirde otomatik olarak uzayacak.

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Tolga Ciğerci ilk antrenmana katılmadı
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