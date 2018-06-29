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UEFA'dan 'a tam not

2019’da UEFA ’ya ev sahipliği yapacak olan ’ta incelemelere bir sene önceden başlayan UEFA heyeti, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir konuma sahip stat yok. İnanılmaz fantastik.” yorumu yaptı.

YASEMİN YILDIRIM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
UEFA'dan Vodafone Park'a tam not
Beşiktaş'ın stadyumu 'ta oynanacak 2019 UEFA 'nın hazırlıkları organizasyona bir yıl kala başladı. UEFA'dan konunun uzmanlarından oluşan geniş bir ekip, Süper Kupa hazırlıkları kapsamında İstanbul'a gelip, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü'nün koordinasyonunda Vodafone Park'ta incelemelerde bulundu.

İNCELEMELER 3 GÜN SÜRDÜ
Profesyonellerden oluşan UEFA heyeti iki gündür stadı köşe bucak incelemeye alırken, Vodafone Park'a hayran kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir konuma sahip stadyumun bulunmadığına dikkat çeken UEFA yetkilileri, "İnanılmaz, tek kelimeyle fantastik" demekten geri kalmadı. Yetkililer bugün yapacakları son değerlendirmelerden sonra İstanbul'dan ayrılacaklar.

GEÇEN SENEDEN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş takımla kısa bir toplantı yapıp, yeni sezon için beklentilerini anlattı
2018-19 sezonu için çalışmalara geçtiğimiz salı günü start veren Beşiktaş'ta hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü 'in oyuncularıyla yaptığı toplantıda kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Güneş'in öğrencilerine, "Geçen sezon 3 kulvarda başarılı bir mücadele ortaya koymamıza rağmen sonunu getiremedik. Bu yıl, geçen sezondan daha çok çalışmalıyız. Evet takım olarak da eksiklerimiz var. Bunlar giderilecek. Bizler de en iyisi olmak için üzerimize düşeni yapacağız" dediği belirtildi.

GÜNEŞ'İN SAĞLIĞI YERİNDE
Teknik direktör Şenol Güneş, dün Acıbadem Hastanesi'nde tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli hocanın sağlığında bir soruna rastlanmadı.
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UEFA'dan Vodafone Park'a tam not
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