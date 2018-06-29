UEFA'dan Vodafone Park'a tam not

Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park
'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa
'nın hazırlıkları organizasyona bir yıl kala başladı. UEFA'dan konunun uzmanlarından oluşan geniş bir ekip, Süper Kupa hazırlıkları kapsamında İstanbul'a gelip, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü'nün koordinasyonunda
Vodafone Park'ta incelemelerde bulundu. İNCELEMELER 3 GÜN SÜRDÜ
Profesyonellerden
oluşan UEFA heyeti iki gündür stadı köşe bucak incelemeye alırken, Vodafone Park'a hayran kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir konuma sahip stadyumun bulunmadığına dikkat çeken UEFA yetkilileri, "İnanılmaz, tek kelimeyle fantastik"
demekten geri kalmadı. Yetkililer bugün yapacakları son değerlendirmelerden sonra İstanbul'dan ayrılacaklar. GEÇEN SENEDEN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş takımla kısa bir toplantı yapıp, yeni sezon için beklentilerini anlattı
2018-19 sezonu için çalışmalara geçtiğimiz salı günü start veren Beşiktaş'ta hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş
'in oyuncularıyla yaptığı toplantıda kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Güneş'in öğrencilerine, "Geçen sezon 3 kulvarda başarılı bir mücadele ortaya koymamıza rağmen sonunu getiremedik. Bu yıl, geçen sezondan daha çok çalışmalıyız. Evet takım olarak da eksiklerimiz var. Bunlar giderilecek. Bizler de en iyisi olmak için üzerimize düşeni yapacağız" dediği belirtildi. GÜNEŞ'İN SAĞLIĞI YERİNDE
Teknik direktör Şenol Güneş, dün Acıbadem Hastanesi'nde tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli hocanın sağlığında bir soruna rastlanmadı.