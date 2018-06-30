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, Aganovic ini bitirdi

Spor Toto 1. Lig’e dikkat çekici lerle hazırlanan , Pazartesi günü başlayacak Erzurum kampı öncesi yabancı transferinde 5. imzayı Hırvat orta saha oyuncusu ’e attıracak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 12:50
Altay, Aganovic transferini bitirdi

Pazartesi sabahı 'e gelecek olan 30 yaşındaki Aganovic'in, resmi sözleşmeyi imzalayıp Erzurum kampı kadrosuna dahil olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon başı Romanya'nın Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larissa'ya olan Aganovic, Yunan ekibinde; 23 lig ve 5 kupa maçında görev yaparken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Altay'da, anlaşmaya varılan gurbetçi orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ise İzmir'e gelmeden direkt Erzurum kampına katılacak. Hollanda doğumlu 22 yaşındaki futbolcu kampta 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Achilles 29 takımından Adanaspor'a transfer olan Kürşat, ardından Hollanda'ya dönerek 3. Lig ekipleri; Lienden ve De Treffers'de forma giydi. Kürşad, Achilles 29 kulübünde 128 maçta 11 gol attı.

Öte yandan Voleybol Şubesi sezonu çifte kupayla kapattı. Siyah-beyazlılar Midi Kızlar kategorisinde İzmir 2.'si olurken; Altay, İzmir Amatör Voleybol Ligi'nde ise 3.'lük kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.

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Altay, Aganovic transferini bitirdi
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