Şenol Güneş: Transfer yavaş gitmiyor para yok!

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, bugün başlayacak olan Slovakya kampı öncesi medya mensuplarının karşısına çıktı. Başarı için hayalleri ve beklentileri yüksek tutmaları gerektiğini belirten Güneş, "Herkes ile dost olacağız, kimseden korkmayacağız. Yola çıktıklarınızı, yolda bulduklarınıza değiştirirseniz; hem yolunuzu hem de yanınızdakileri kaybedersiniz
" dedi. ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR
Taraftarın kendisini aileden biri olarak sahiplendiğini vurgulayan tecrübeli hoca, "O konuda kendimi borçlu hissediyorum.
Taraftara şampiyonluk borcumuz var. Daha fazla neler yapabileceğimi düşünüyorum. Hep ayakta kalacağım, doğrulardan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı. "Beşiktaş'ın bu sezon transfer
de ağır kalmasıyla" ilgili soruya, "Transfer yavaş gitmiyor, para yok. Para olsa hiç merak etmeyin o kadar hızlı gider ki... Ancak paniklik bir durum yok"
yanıtını veren Güneş, adı siyah-beyazlı kulüple geçen isimler için de şunları söyledi: BURAK'I GEÇEN SEZON ALMADILAR!
Aboubakar bize olmaz. Mali açıdan zor. Şu anda santrfor sıkıntımız var. Aboubakar'ı açığa alıyordum. Love'ı alamıyorum. Burak Yılmaz
'ı ekonomik nedenlerle almamız zor. Trabzon
spor'un değil, Burak'ın parasını verebilir miyiz? (Trabzon'da 5 milyon Euro kazanıyor)
Mesele bu. Dengeler bozulmamalı. Burak geçen sene gelmek istiyordu ama bizimkiler istemedi. Bir takımın stoperi iki tanedir. Biz de stoperden para kazanıyoruz. Değişimlere alıştık
. Ersan Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Sol stoperimiz de yok. Alternatif için onu istiyorum. Transferi bedavaya gerçekleşirse, işimize gelir.
Sosa kesinlikle gündemimizde değil. KUMPAS İLE BENİM NE İŞİM VAR?
Şenol Güneş, geçen sezon Kadıköy'deki derbide çıkan olaylar hakkında da açıklamalarda bulundu: "Futbol bazen kendi gerçeklerimizi saptırıyor. Madem komployu ben yaptım, o zaman taşı da ben attım. Kıyafetim de bordo-mavi değildi. Komplo ve kumpasla benim ne işim var? Eğer ben yapıyorsam sen yaptırma. Burada kim kazandı? Herkese kırıldım, susma hakkımı kullanmak istedim. Biz darbeleri görürüz, mühim olan ayakta kalmaktır. Meslek olarak zaten uzatmaları oynuyoruz." NEGREDO BİZİMLE OLMAYACAK
26 Temmuz tarihine kadar, gelecek ve gidecekler hakkında kendisinin de bilgisi olmadığını dile getiren Şenol Güneş, "Ama Negredo'nun bizimle olmayacağını söyleyebilirim. Gitmesi kendi yararına. Onun yedek kulübesinde durması kulübe mali açıdan zarar verir" ifadelerini kullandı. DİĞER FUTBOLCULAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİ: LENS:
Kulüp bulursa gidebilir. Maliyeti yüksek, sonra oynatmadığım zaman eleştiriler olacak. LOVE:
Çok iyi, müthiş bir oyuncu ama tutmadı. Birkaç maç kötü oynayınca özgüvenini kaybetti. Kulüp bulursa gitsin ama onun durumunu zorlamıyorum. QUARESMA:
36 yaşında ancak Türk futboluna en büyük örnektir. En çok kızdığım ve en takdir ettiğim adam oldu. Çünkü işini seviyor. NECİP:
Benim için 1 numara. Adam görev aldıkça oynuyor, çalışmayı da aksatmıyor. LARIN:
Genç bir futbolcu. Kafa toplarında eksiği var. Sol ayağı da zayıf. ATIBA:
Bir yıl daha kalmasından yanayım. Onun da bu yönde düşüncesi var. Bıraktıktan sonra da burada kalmak istiyor. Bizim için kayıp olmaz. TOLGAY:
Kendisine 'Seni istiyorlarsa git, ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Sen benim babamsın' karşılığını verdi. 'Ne babası' dedim. Oynattığımız zaman ağzını açmıyor, o zaman oynatmadığım zaman şikayet etme hakkın yok. MOURİNHO BİLE GELSE FARK ETMEZ!
Guti'nin ismi resmileşmeden basın toplantısında yardımcı antrenör konusuna değinen Güneş, "İlhan gelsin ama onun da eksikleri olacak. Yine ben ona göstereceğim. Bu büyük bir olay değil. Birini alacağız. Faydasından çok zarar vermesin diye düşünüyorum. Hikmet'i, Tugay'ı, Şifo Mehmet'i düşündüm. Mourinho
gelsin fark etmez. Kim gelirse alırım" yorumunu yapmıştı.