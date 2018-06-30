Uruguay - Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Uruguay ile Portekiz, 46 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İki takım son olarak 1972'de karşılaşmıştı.

Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak olan Uruguay-Portekiz maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.



ARALARINDAKİ MAÇLAR

İki ekip bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi.

Uruguay ile Portekiz tarihlerinde ilk kez 26 Haziran 1966'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaştı. Hazırlık maçını ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı.

Taraflar son olarak 2 Temmuz 1972'de Brezilya'da kozlarını paylaştı. Brezilya Kurtuluş Kupası'ndaki maç 1-1 sona erdi.

URUGUAY 55. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya Kupası tarihinin en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor.

Ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kupayı kazanan Uruguay, toplam 54 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 23'ünde sahadan galibiyetle ayrılan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Güney Amerika ekibi, 85 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

PORTEKİZ'İN 30. SINAVI

Son 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılan Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 29 maça çıktı.

Bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Avrupa temsilcisi, 48 gol atarken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.