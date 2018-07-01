Beşiktaş'ın "sezonluk" golcüleri

Beşiktaş, son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı.

Teknik direktörü Şenol Güneş'in İspanyol santrfor Alvaro Negredo'yu yeni sezonda düşünmemesiyle siyah-beyazlı ekip, üst üste 5. sezonda da bu bölgede arayışa girdi.

Siyah-beyazlı ekipte geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014-2015'te Demba Ba, 2015-2016'da Mario Gomez, 2016-2017'de Vincent Aboubakar ve 2017-2018'de Alvaro Negredo görev aldı.

Beşiktaş; Demba Ba, Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen Negredo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

- Demba Ba, Beşiktaş'tan Çin'e gitti

Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda Senegalli Demba Ba forma giydi.

İngiltere'nin Chelsea ekibinden 6 milyon avro bedelle transfer edilen Demba Ba, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinin ardından 13 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Çin'in Şanghay Shenhua takımına dahil oldu.

Senegalli oyuncu, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta bir kez daha şansını denedi ancak bu sefer beklentilerin uzağında kaldı.

- 2015-2016'da Mario Gomez oynadı

Siyah-beyazlı ekipte 2015-2016'da Mario Gomez sahne aldı.

İtalya'nın Fiorentina ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Alman oyuncu, söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta gol krallığı başarısı yaşadı. Gomez, siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk başarısının ardından ülkesinin Wolfsburg takımına geçti.

- Bir başka geçici transfer Aboubakar

Beşiktaş'ın kısa süreli transferlerinden biri de Vincent Aboubakar oldu.

Kamerunlu oyuncu 2016-2017'de Porto'dan kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe gelirken, attığı gollerle kendini gösterdi. Aboubakar, geçen sezonu ise bonservisini elinde bulunduran Porto'da geçirdi.

- Negredo da yolcu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo da gönderilmesi halinde siyah-beyazlı ekipte bir sezon geçirebilen oyunculardan biri olacak.

Siyah-beyazlı takıma geçen sezonun başında gelen Negredo, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Slovakya kampına da götürülmeyen İspanyol oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

- 4 oyuncunun performansı

Beşiktaş'ta son 4 sezonda forma giyen 4 yabancı forvetin resmi maçlardaki performans tablosu şöyle:

Sezon Oyuncu Maç Gol 2014-2015 Demba Ba 44 27 2015-2016 Mario Gomez 41 28 2016-2017 Vincent Aboubakar 38 19 2016-2017 Demba Ba 2 1 2017-2018 Alvaro Negredo 43 15