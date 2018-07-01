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'ın "sezonluk" golcüleri

'ta son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlar uzun süreli kariyer yapamadı. Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyerken, 2015-2016'da , 2016-2017'de , 2017-2018'de Alvaro görev aldı. Demba Ba, Gomez ve Aboubakar siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk kariyerlerinde başarılı olurken, Negredo beklentileri karşılayamadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 11:42
Beşiktaş'ın sezonluk golcüleri

, son 4 sezonda kadroda yer alan yabancı santrforlarda istikrar yakalayamadı.

Teknik direktörü 'in İspanyol santrfor Alvaro 'yu yeni sezonda düşünmemesiyle siyah-beyazlı ekip, üst üste 5. sezonda da bu bölgede arayışa girdi.

Siyah-beyazlı ekipte geride kalan 4 sezonda santrfor bölgesinde görev alan 4 yabancı oyuncu, birer dönem forma giyebildi. Beşiktaş'ta 2014-2015'te , 2015-2016'da , 2016-2017'de ve 2017-2018'de Alvaro Negredo görev aldı.

Beşiktaş; Demba Ba, Gomez ve Aboubakar'ı başarılarına rağmen kadroda tutamazken, istenileni veremeyen Negredo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

- Demba Ba, Beşiktaş'tan Çin'e gitti

Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda Senegalli Demba Ba forma giydi.

İngiltere'nin Chelsea ekibinden 6 milyon avro bedelle edilen Demba Ba, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinin ardından 13 milyon avro bonservis ücreti karşılığında Çin'in Şanghay Shenhua takımına dahil oldu.

Senegalli oyuncu, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta bir kez daha şansını denedi ancak bu sefer beklentilerin uzağında kaldı.

- 2015-2016'da Mario Gomez oynadı

Siyah-beyazlı ekipte 2015-2016'da Mario Gomez sahne aldı.

İtalya'nın Fiorentina ekibinden kiralık olarak kadroya dahil edilen Alman oyuncu, söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta gol krallığı başarısı yaşadı. Gomez, siyah-beyazlı ekipteki bir sezonluk başarısının ardından ülkesinin Wolfsburg takımına geçti.

- Bir başka geçici transfer Aboubakar

Beşiktaş'ın kısa süreli transferlerinden biri de Vincent Aboubakar oldu.

Kamerunlu oyuncu 2016-2017'de Porto'dan kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe gelirken, attığı gollerle kendini gösterdi. Aboubakar, geçen sezonu ise bonservisini elinde bulunduran Porto'da geçirdi.

- Negredo da yolcu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo da gönderilmesi halinde siyah-beyazlı ekipte bir sezon geçirebilen oyunculardan biri olacak.

Siyah-beyazlı takıma geçen sezonun başında gelen Negredo, bir sezonluk Beşiktaş kariyerinde beklentileri karşılayamadı. Slovakya kampına da götürülmeyen İspanyol oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

- 4 oyuncunun performansı

Beşiktaş'ta son 4 sezonda forma giyen 4 yabancı forvetin resmi maçlardaki performans tablosu şöyle:

SezonOyuncuMaçGol
2014-2015Demba Ba4427
2015-2016Mario Gomez4128
2016-2017Vincent Aboubakar3819
2016-2017Demba Ba21
2017-2018Alvaro Negredo4315

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Beşiktaş'ın "sezonluk" golcüleri
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