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’den meslektaşı ’ya tebrik!

2018 ’nda son 16 heyecanları yaşanıyor. Önce Arjantin sonra da Portekiz’in elenmesi ile birlikte ve kupanın dışında kaldılar. Dün akşam oynanan Uruguay – Portekiz eşleşmesinde Uruguay, Portekiz’i 2-1 mağlup ederek adını Çeyrek finale yazdırdı. Maçta oldukça başarılı bir performans sergileyen Galatasaray’ın yıldız kalecisi ’ya sürpriz bir tebrik geldi. Yıllardır Fenerbahçe’nin kalesini koruyan tecrübeli kaleci , maç sonu Muslera’yı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 09:42
Volkan Demirel’den meslektaşı Fernando Muslera’ya tebrik!

Grup aşamasında 3'te 3 yapan Uruguay son 16'ya yükselmişti. Grup aşamalarında kalesinde gol görmeyen Uruguay'da en büyük pay sahibi 'ydı. Dün son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşı karşıya gelen Uruguay 4. galibiyetini alarak Çeyrek Final'e yükseldi. Uruguay'ın Dünya Kupası'nı kazandığı 1950'den beri ilk kez 4 maç üst üste kazandı. Uruguay'ın başarısında büyük pay sahibi olan Muslera'ya bir tebrik de 'den geldi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve henüz yenilemeyen Volkan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Muslera'yı tebrik etti. Tecrübeli kaleci "Tebrikler kardeşim" anlamına gelen "Congratulations Bro" ifadelerini kullandı.

CEVAP VERDİ

Fernando Muslera da Volkan'ın paylaşımı sonrasında bir paylaşım yaptı ve "Teşekkürler abi" ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel’den meslektaşı Fernando Muslera’ya tebrik!
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