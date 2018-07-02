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'da Aganovic imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi 'ın geçen hafta prensipte anlaştığı Hırvat orta saha oyuncusu , 'e gelerek 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 11:52
Altay'da Aganovic imzaladı

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın da katıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu imza attıktan sonra bugün başlayan Erzurum kampına katılmak için yola çıktı. Siyah-beyazlıların anlaştığı 5'inci yabancı futbolcu olan Aganovic, takıma şampiyonluk için geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon başı Romanya'nın FCS Bükreş kulübünden Yunanistan Süper Lig ekibi Larisa'ya transfer olan Aganovic, Yunan ekibinde 23 lig ve 5 kupa maçında oynayıp 1 gol ve 1 asist kaydetti. , 12 Temmuz'da sona erecek Erzurum Palandöken kampının ardından 15-25 Temmuz'da Afyonkarahisar'da ikinci etap hazırlıkları tamamlayıp 'e dönecek. Siyah-beyazlılar, 3-5 Ağustos'ta yapılması planlanan TSYD Ege Dostluk Kupası'na katılıp sezon öncesi çalışmalarını noktalayacak.

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Altay'da Aganovic imzaladı
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