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topbaşı yaptı

öncesi topbaşı yaptı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 21:26
Atiker Konyaspor topbaşı yaptı

1 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde toplanan ve bugün sabah gruplar halinde sağlık kontrolünden geçen , 2018-2019 sezonunu Kayacık Tesislerinde akşam saatlerinde başlayan antrenmanla açtı. Antrenman öncesinde Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular dua ederek ve koç keserek sakatlıksız kazasız belasız bir sezon dileğinde bulundu.

Atiker Konyaspor topbaşı yaptı

Toplu fotoğraf çekiminin ardından yeşil-beyazlı takım unun ilk çalışmasını yaptı. İzinli olan , Samuel Eto'o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke'nin yer almadığı çalışmada yeni transfer Uğur Demirok ile birlikte Anadolu Selçukspor'dan ve alt yapıdan kadroya dahil olan oyuncular bulundu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde gerçekleşen antrenmanda takım açma-germe hareketleri yaparak, 3 seri üzerinden 11 dakikalık koşu ve son bölümde yapılan streching ile sezonun ilk çalışmasını tamamladı.

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Atiker Konyaspor topbaşı yaptı
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