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elendi, gözyaşlarını tutamadı

2018 FİFA son 16 turunda normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlik ile sonuçlanan maçta ev sahibi , 'yı penaltılarda devirdi. 'in ve İspanya'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu , maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 07:00
İspanya elendi, Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı

2018 FİFA son 16 turunda normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlik ile sonuçlanan maçta ev sahibi , 'yı penaltılarda devirdi. 'in ve İspanya'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu , maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücadelede 90 dakika ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Rusya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Rusya adına penaltıları kullanan Smolov, Ignashevich, Golovin ve Chershev atışlarını gole çevirdi.

İspanya'da Iniesta, Pique ve Sergio Ramos penaltılarda fileleri havalandırırken, Koke ve Aspas penaltı atışından faydalanamadı.

Maç sonunda İspanyol futbolcular büyük üzüntü yaşarken Sergi Ramos'un ağladığı görüldü.

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İspanya elendi, Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı
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