İspanya elendi, Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı

2018 FİFA Dünya Kupası son 16 turunda normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlik ile sonuçlanan maçta ev sahibi Rusya, İspanya'yı penaltılarda devirdi. Real Madrid'in ve İspanya'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Sergio Ramos, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücadelede 90 dakika ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Rusya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Rusya adına penaltıları kullanan Smolov, Ignashevich, Golovin ve Chershev atışlarını gole çevirdi.

İspanya'da Iniesta, Pique ve Sergio Ramos penaltılarda fileleri havalandırırken, Koke ve Aspas penaltı atışından faydalanamadı.

Maç sonunda İspanyol futbolcular büyük üzüntü yaşarken Sergi Ramos'un ağladığı görüldü.