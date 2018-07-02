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Modric kaçırdı, Hırvatlar penaltılarda güldü

son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. İlk 4 dakikada 2 gol olan mücadelede maça Modric'in kaçırdığı penaltı damgayı vurdu. Karşılaşmaya Schmeichel ve Subosic'in yaptığı kurtarışlar damga vurdu.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 07:00
Modric kaçırdı, Hırvatlar penaltılarda güldü

son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede kazananı 120 dakikanın sonunda penaltılar belirledi. İki kalecinin de damga vurduğu karşılaşmada gülen taraf Beşiktaşlı Vida'nın olduğu Hırvatistan oldu.

MODRİC KAÇIRDI

'in dünyaca ünlü starı , Danimarka karşısında penaltıdan faydalanamadı. Maçın genelinde iyi performans gösteren Modric kaçırdığı penaltı ile tüm Hırvat taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

1-1 biten ve penaltılara giden maçta rakibine üstünlük kuran Hırvatlar tur atladı.

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Modric kaçırdı, Hırvatlar penaltılarda güldü
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