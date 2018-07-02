Modric kaçırdı, Hırvatlar penaltılarda güldü

Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadelede kazananı 120 dakikanın sonunda penaltılar belirledi. İki kalecinin de damga vurduğu karşılaşmada gülen taraf Beşiktaşlı Vida'nın olduğu Hırvatistan oldu.

MODRİC KAÇIRDI

Real Madrid'in dünyaca ünlü starı Luka Modric, Danimarka karşısında penaltıdan faydalanamadı. Maçın genelinde iyi performans gösteren Modric kaçırdığı penaltı ile tüm Hırvat taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

1-1 biten ve penaltılara giden maçta rakibine üstünlük kuran Hırvatlar tur atladı.