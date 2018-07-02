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Ne ’i!

Mısırlı yıldıza Çizme basınında çıkan haberleri soran sarı-kırmızılılar, aldıkları cevapla rahatladı. Trezeguet, ’le görüşmediğini söyledi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Ne İnter’i!
'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Kasımpaşalı Trezeguet'in Inter'le anlaştığı yönünde İtalyan basınında çıkan haberler sarı-kırmızılılarda telaşa neden oldu. Bunun üzerine yöneticiler, Mısırlı futbolcuya ulaşarak iddialar hakkında bilgi aldı. Trezeguet, bu iddiaları kesinlikle yalanladı ve Galatasaray'dan başka bir kulüple görüşme halinde olmadığını söyledi. 23 yaşındaki futbolcunun verdiği cevap, Galatasaray'ı rahatlattı. Teknik direktör 'in kadrosunda görmeyi çok istediği Trezeguet için pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Genç oyuncu, Mısır'ın 'ndan elenmesinin ardından ülkesinde tatilini sürdürüyor.
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