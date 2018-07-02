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Son dakika: , 'i transfer etti

, Osmanlıspor'dan ayrılan Mehmet 'ı kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 15:15
Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti

, Osmanlıspor ile yollarını ayıran Mehmet Uyur Nayir ile anlaşmaya vardı. Bein Sports'un haberine göre siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki golcü futbolcuyla 4 yıllık kontrat yapacak.

UMUT NAYİR KİMDİR?

Ankaragücü altyapısından yetişen , 2014-15 sezonunda diğer bir Ankara temsilcisi Osmanlıspor'a transfer olmuştu. Ocak 2016'da Yeni Malatyaspor'a kiralanan Umut, Temmuz 2016'da ise Göztepe'ye kiralanmış ve sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergilemişti. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmış ve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti
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