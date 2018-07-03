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'da imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başlayan , dış de 6'ncı imzayı Belçika doğumlu gurbetçi 'a attırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:10
Altınordu'da Anıl Koç imzaladı

Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç ve Almanya'nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar'ı renklerine bağlayan , 'un ini de bitirdi.

Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC EindhoveAntalyalyaspor ve son olarak Litvanya kulübü Atlantas ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Anıl, "Altınordu, gelişim sağlayacağım en iyi kulüp. Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum" diye konuştu.

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Altınordu'da Anıl Koç imzaladı
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