Altınordu'da Anıl Koç imzaladı

Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor'dan David Deniz Kılınç ve Almanya'nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar'ı renklerine bağlayan Altınordu, Anıl Koç'un transferini de bitirdi.

Futbola Belçika'nın Anderlecht takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC EindhoveAntalyalyaspor ve son olarak Litvanya kulübü Atlantas ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Anıl, "Altınordu, gelişim sağlayacağım en iyi kulüp. Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum" diye konuştu.

