Bursaspor Stephane Badji transferini bitirdi

Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov'u kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekipte, transfer çalışmaları sürüyor. Bir süredir temas halinde olunan Stephane Badji'nin transferi için görüşmelerde son aşamaya gelen Bursaspor yönetimi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü Belçika'nın Anderlecht ekibi ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferde son dakika pürüz yaşanmaması halinde Badji'nin yarın ya da perşembe günü Türkiye'ye geleceği, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise Afyonkarahisar kampına dahil olacağı bildirildi.

Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji'nin bonservis bedeli için 600 bin Euro ödeneceği belirtildi.