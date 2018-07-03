Maden işçisi, 'işçi milli takımına' teknik direktör oldu

TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde 1979'da maden işçisi olarak işe başlayan Cahit Terzi, aynı zamanda Kilimli Belediyespor'da profesyonel futbol oynadı. Terzi, 31 yaşında futbolu bırakarak teknik direktörlüğe başladı. 1999 yılında da TTK'dan emekli olan Terzi, futbol oynadığı takım olan Kilimli Belediyespor'un yanı sıra, Kdz. Ereğli Belediyespor, Çaycumaspor, Fatsa Belediyespor da teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Terzi, 2013 yılında ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'un başına geçti. Zonguldak Kömürspor, Terzi'nin teknik direktörlüğünde 7 yılın ardından 3'üncü Lig'e yükseldi. Profesyonel ligde de görevine devam eden Terzi, takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından görevinden istifa etti.

Ardından 2,5 yıl Yeniorduspor'u çalıştıran Terzi, 2 sezon önce 2'nci Lig'e yükselen Zonguldak Kömürspor'a geri döndü. Geçen hafta 1 yıllık sözleşme imzalayan Terzi, tekrar yuvaya dönmekten mutlu olduğunu söyledi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ MADEN İŞÇİSİ"

Zonguldak Kömürspor'un kalbinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu anlatan Terzi, takımı Spor Toto 1'inci Lig'e çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kentin Zonguldak Kömürspor için kenetlendiğini ifade eden Terzi, şöyle dedi:

"Benim için onur verici bir maden işçisi olmak. Emek en yüce değerdir. Zonguldak emeğin başkentidir. Maden işçisiyle, madeniyle anılan bir kenttir. Emekçi bir kenttir. Zonguldak'tan bir maden işçisinin emekli olup bir takıma antrenör olması da şehirle özdeşleşmedir. İnşallah bunu en güzel seviyeye taşıyacağız. Yerin 400 metre altında, ocağa inerken, kazma sallarken Zonguldak Kömürspor konuşulur. Zonguldak Kömürspor ile maden işçisi özdeşlemiştir. Bizim en büyük destekçimiz maden işçisidir. Bu desteği hep vermişlerdir ve vermeye devam edeceklerdir. Bundan sonra da yanımızda olsunlar ve maçlara gelerek bizi desteklesinler"

"HEDEFİMİZ 1'İNCİ LİG"

Terzi, taraftarın sık sık kullandığı 'İşçi milli takımı Zonguldak Kömürspor' sloganını da anlattı. Kenti en iyi şekilde anlatan sözlerin bu cümlede saklı olduğunu ifade eden Terzi, "Bu kentin değerlerini bu slogan en iyi şekilde anlatıyor. Madenin taraftarla özdeşleşmesi çok güzel bir şey. Bir halk ve işçi takımı. Alt zemini ve taraftar kitlesi çok kuvvetli olan bir takımız. Bazı zamanlar düşüş yaşasak da ayağa kalkmasını bildik. Bundan sonra da daha üst liglere çıkmak için mücadele edeceğiz. Yıllar önce Süper Lig'de oynuyordu bu takım. Biz o maçlara babalarımızla gelip izliyorduk. Biz de çocuklarımıza, torunlarımıza üst ligleri göstermek istiyoruz. İnşallah onlara da görebilmek nasip olur" diye konuştu.