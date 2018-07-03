Ricardo Quaresma: Türkiye’de benim değerimi biliyorlar

Uruguay yenilgisi sonrası Dünya Kupası
'na veda eden Beşiktaş
'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma
, ülke basınına verdiği röportajda Türkiye
hakkında önemli açıklamalar yaptı. Portekiz'de çocukluğundan beri ötekileştirildiğini söyleyen Q7, "Ülkemde bana hak ettiğim değeri verdiklerini düşünmüyorum. Bana çingene diyorlardı. Türkiye'de ise bambaşka tepkiler aldım. Beni çok seven insanlar var ve onların sevgilerine layık olmaya çalışıyorum" diye konuştu. UYUŞTURUCUYU DEĞİL FUTBOLU SEÇTİM
Çocukluk döneminin zorluklarla mücadele ederek geçtiğini anlatan Quaresma, "Hayatım boyunca hep kötülükleri aştım. Birlikte büyüdüğüm çocuklar alkol ve uyuşturucuya yöneldi. Ben ise futbol sahalarını ve futbol topunu seçtim" ifadesini kullandı.