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: ’de benim değerimi biliyorlar

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Ricardo Quaresma: Türkiye’de benim değerimi biliyorlar
Uruguay yenilgisi sonrası 'na veda eden 'ın Portekizli yıldızı , ülke basınına verdiği röportajda hakkında önemli açıklamalar yaptı. Portekiz'de çocukluğundan beri ötekileştirildiğini söyleyen Q7, "Ülkemde bana hak ettiğim değeri verdiklerini düşünmüyorum. Bana çingene diyorlardı. Türkiye'de ise bambaşka tepkiler aldım. Beni çok seven insanlar var ve onların sevgilerine layık olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

UYUŞTURUCUYU DEĞİL FUTBOLU SEÇTİM
Çocukluk döneminin zorluklarla mücadele ederek geçtiğini anlatan Quaresma, "Hayatım boyunca hep kötülükleri aştım. Birlikte büyüdüğüm çocuklar alkol ve uyuşturucuya yöneldi. Ben ise futbol sahalarını ve futbol topunu seçtim" ifadesini kullandı.
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Ricardo Quaresma: Türkiye’de benim değerimi biliyorlar
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