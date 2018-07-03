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kamp kadrosunu belirledi

Atiker , 'daki antrenmanın ardından birinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya gitti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:10
Rıza Çalımbay kamp kadrosunu belirledi

Yeni sezon hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Atiker , ikinci çalışmasını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto'o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı.

İki günlük program ile hazırlıklarının bölümünü tamamlayan yeşil-beyazlılar antrenman sonrası birinci etap kampı için kara yolu ile Bolu'ya hareket etti. 16 Temmuz'da sona erecek birinci etap kamp kadrosu şu şekilde açıklandı:

Ali Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Musa Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Mücahit Can Akçay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Enes Akgün, Ahmet Gökbayrak, Sertan Yiğenoğlu, Emre Sofuoğlu, Ali Yaşar, Ahmet Çolak.

İzinli oyuncuların 4 Temmuz'dan itibaren Bolu kampına dahil olacağı, Petar Filipovic'in tedavisine Konya'da devam edileceği bildirildi.

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Rıza Çalımbay kamp kadrosunu belirledi
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