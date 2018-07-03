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Trezeguet: "İnşallah 'a im gerçekleşir"

Adı ile dedikodularına karışan 'nın Mısırlı yıldızı den sarı kırmızılı takımla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 13:36
Trezeguet: İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir

'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Türkiye'ye döndü. 'a ayak basar basmaz basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trezeguet, 'a i konusunda 'İnşallah gerçekleşir' dedi.

İşte nin açıklamaları:

"İnşallah (Galatasaray'a) transferim gerçekleşir. Ancak Türkiye'ye Kasımpaşa antrenmanlarına katılmaya geldim. İnşallah neler olacağını göreceğiz.Beni sadece Inter değil, yurt dışından başka kulüpler de istedi. Şu anda Kasımpaşa'nın oyuncusuyum"

"Trezeguet 1 hafta içerisinde Galatasaray'a imza atabilir"

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Trezeguet: "İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir"
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