Trezeguet: "İnşallah Galatasaray'a transferim gerçekleşir"

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Türkiye'ye döndü. İstanbul'a ayak basar basmaz basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trezeguet, Galatasaray'a transferi konusunda 'İnşallah gerçekleşir' dedi.

İşte Trezeguet'nin açıklamaları:

"İnşallah (Galatasaray'a) transferim gerçekleşir. Ancak Türkiye'ye Kasımpaşa antrenmanlarına katılmaya geldim. İnşallah neler olacağını göreceğiz.Beni sadece Inter değil, yurt dışından başka kulüpler de istedi. Şu anda Kasımpaşa'nın oyuncusuyum"

"Trezeguet 1 hafta içerisinde Galatasaray'a imza atabilir"