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'un Rodallega aşkı

'de Muğdat, Soner, Olcan, Serginho, Henrique, Hora, Bokila gibi birçok oyuncusuyla yollarını ayırdığı ofans hattını takviye etmeye çalışan , eski golcüsü 'yı gündeme aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 13:01
Akhisarspor'un Rodallega aşkı

Ege temsilcisi 'a veda etmeye hazırlanan Kolombiyalı golcüye, "Bonservis sorunu olmazsa kapımız sana açık" mesajını gönderdi. Rodallega'nın adı uzun süredir Göztepe'yle de anılıyor.

İngiltere'de Wigan Athtetic, Fulham gibi kulüplerde forma giydikten sonra Türkiye kariyerine 2015-16 sezonunda Akhisaspor'da başlayan Rodallega, o yıl 19 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, 2016-17 sezonunun devre arasında 1.6 milyon Euro ve Mustafa Yumlu transferi karşılığında Trabzonspor'a satıldı. Rodallega, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 5 gol atabildi.

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Akhisarspor'un Rodallega aşkı
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