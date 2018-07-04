Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’tan 2010-2011 pozu

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz'un yıldönümünde kendilerinin de yer aldığı kadronun önünde poz verdi. İki futbolcu da , "Emek, yürek ve alınterimizin sonucunda tertemiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştık. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek" dedi.



3 TEMMUZ AÇIKLAMASI!

Trabzonspor, 3 Temmuz 2011'de başlayan şike süreciyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. O dönem takımda bulunan oyuncuların görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Bugün 3 Temmuz. Çalınan bir şampiyonluğun uzun öyküsü… Duran kalplerin, kırılan hayallerin, gasp edilen sevinçlerin, gelmeyen adaletin yedinci yılı. Ancak dinmeyecek umudun, direnecek çocukların, adalet nöbetlerinin ve hak arayışlarının da… Bizler biliyoruz ki her hak er ya da geç sahibini bulur. O hak, büker kılıç kalkanı! Ve yapanlar verir hesabını" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU