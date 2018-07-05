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, 'nın fiyatını belirledi

'nda Hırvatistan ile çeyrek finale çıkan için , fiyatı yükseltti. Siyah beyazlı ekip transfer pazarlıklarında kapıyı 30 milyon Euro'dan açıyor.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi
Geçen sezonun ara transfer döneminde bonservissiz geldiği 'ta Pepe-Tosic ikilisinin gölgesinde kalan Domagoj Vida, Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerini iyice artırdı… Everton, Leicester City ve Liverpool'un ilgilendiği Hırvat stoper için şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Vida'nın bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Başkan 'ın, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, pazarlıklarda kapıyı bu rakamdan açtığı öğrenildi. Tosic'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyan, Ricardo Quaresma'yı 8 milyon Euro'ya Çin'e göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Vida'yı da 30 milyon Euro'dan satmayı başarırsa toplamda kasasına 228 milyon 360 bin TL koymuş olacak.

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda görev yapan Vida, gruplarda Nijerya, Arjantin, son 16 turunda ise Danimarka maçlarında toplamda 300 dakika görev yaptı.
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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi
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