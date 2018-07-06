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Fabian dört hafta yok

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Fabian Castillo dört hafta yok
'un Slovenya kampının ikinci gününde ayağına basılmasıyla 'nun sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Kolombiyalı oyuncu en az 2, tedaviye göre ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Castillo'nun yurt dışı kamplarındaki hazırlık maçlarında oynama şansı kalmadı. Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Burak'a ise kondisyon yüklemesi yapılıyor. Sosa da takımdan ayrı çalışarak kampa gelmediği günlerdeki kondisyon açığını kapatmaya çalışıyor.
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Fabian Castillo dört hafta yok
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