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'da kiralık gitmeyen satış listesine konuldu

'da, FK'ya kiralık gitmeyi kabul etmeyen 20 yaşındaki sol bek satış listesine kondu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 12:01
Altınordu'da kiralık gitmeyen Hamit Kulya satış listesine konuldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'da genç sol bek sürpriz bir şekilde satış listesine konuldu. İsmi deneyim kazanmaları için pilot takım FK'ya kiralanacak gençler arasına yazılan Hamit, yönetimin bu kararını kabul etmedi. Niğde'ye gitmek istemeyen 20 yaşındaki futbolcu bu gelişme üzerine gözden çıkarıldı. temsilcisi, Hamit için bonservis bedeli belirleyecek.

Futbola başladığı Bucaspor'dan Başkan 'la birlikte ayrılarak Altınordu'da 2016'da profesyonel olan genç savunmacı, A takımda ligde forma şansı bulamadı. Hamit, U19 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. Futbolcunun Altınordu'yla sözleşmesi 2020'de sona erecek. Altınordu, Niğde Anadolu FK'ya altyapıdan 9 futbolcusunu kiralık gönderdi.

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Altınordu'da kiralık gitmeyen Hamit Kulya satış listesine konuldu
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