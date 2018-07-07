Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Trezeguet açıklaması! Trezeguet geliyor mu?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdürrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi. Cengiz'in UEFA ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemi olan Trezeguet transferinin son durumunu açıkladı.Başkan Cengiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Doğru bilgi akışının sağlanması açısından bu toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Cengiz, ilk olarak sözlerine şöyle başladı;

20 Ocak'ta seçimle geldik. Bu seçimde söz verdiğimiz gibi tekrar ettik ve yeniden seçildik. 24 Ocak'tan bu yana elde ettiğimiz hasılat 588 milyon TL. Sadece 10 bin TL zarardayız. Bunu da en kısa zamanda düzeltip kara geçeceğiz.

Galatasaray 13 branşta faaliyet gösteren bir kulüptür. Camianın verdiği kuruşların şampiyonluk yolunda harcanması için de elimizden geleni yapacağız. Bizim mütevazi amacımız bu.

Basketbolla ilgili üzücü söylemler görüyoruz. İyi niyetle söylenmiş, art niyetle söylenmemiş, küfür içermeyen her türlü eleştiriye açığız.

Lütfen çifte teyit alınmayan bilgileri ham halde yazmayın.

Görevi devraldığımızda basketbola 34 milyon TL borcumuz vardı. Yüzde 30-40 kur artışına rağmen şu anda bizim 22 milyon TL borcumuz var. 12 milyon TL basketbola ödeme yapmışız. Kadınlar Avrupa şampiyonu, erkeklerde maalesef kötü sezon geçirdik.

'Sayın Mahmuti lütfen bizimle devam ediniz' dedik. 1.2 milyon dolar alacağı ücret var. Yüzde 25'inden fazla borcumuz hocaya. İndirim istedik ya da ödeme planı talep ettik. Bizimle devam edin dedik. Sevgili hocamız 'Hayır, ben elimden geleni yaptım, Galatasaraylı değilim, indirim yapmam için nedenim yok. Bir an önce kendi kariyerime bakıp iş bulmalıyım' dedi. Haklı. Ben bir şey diyemem. Elimizde de kontrat var..