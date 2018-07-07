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'tan haberleri üzerine açıklama

, 'den 'nun transferi ile ilgili çıkan haberlerin ardından resmi siteden bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 16:01
Juventus'tan Ronaldo haberleri üzerine açıklama

İtalya Serie A ekiplerinden , ile ilgili çıkan transfer haberlerinin ardından açıklamada bulundu.

Resmi siteden yapılan duyuruda, İtalyan Borsası olan Consob'un bir açıklama talep ettiği belirtildi. Juventus yönetimi daha sonra şu ifadeleri kullandı:

'FIRSATLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

"Basında Juventus'un transfer pazarındaki hareketleri ile ilgili çıkan haberler üzerine; şirketimizin pazardaki çeşitli fırsatları değerlendirdiğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yeterli bilgi akışının sağlanacağını belirtiriz."

2018/19 Biten Transferler

100 MİLYON EURO, 30 MİLYON EURO...

Bu açıklamada Ronaldo'nun yalanlanmaması ve 'çalışıyoruz' vurgusu hem Torino ekibinin taraftarlarını hem de dünya futbol kamuoyunu heyecanlandırdı. Son gelen bilgilere göre Juventus, Ronaldo için 'e 100 milyon Euro teklif etti ve bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor. Ronaldo'nun da Juventus'tan yıllık 30 milyon Euro kazanacağı konuşuluyor...

HABER: Serkan AKKOYUN

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Juventus'tan Ronaldo haberleri üzerine açıklama
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