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hata yapmadı! 'ı 2-0'la geçen Fransa adını yarı finale yazdırdı

'nda maçları başladı.. Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükselen ile Arjantin'i 4 golle geçen karşılaşması nefesleri kesti. Fransa ilk yarıyı40. dakikada Varane'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. 2. yarı da daha dengeli bir oyun oynanırken Greizman'ın şutunda Muslera'nın elinden seken top ağlarla buluştu. Fransa mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 06:10
Fransa hata yapmadı! Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa adını yarı finale yazdırdı

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA maçında , 'ı 0-2 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Bu sonuçla Uruguay çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, Fransa'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya-Belçika maçının galibi olacak.

40'ıncı dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Antoine Griezmann'ın ortasında iyi yükselen Raphael Varane kafa vuruşunu gole çevirdi: 0-1

61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolisso, pasını sol çaprazdaki Griezmann'a gönderdi. Griezmann'ın sert bir vuruşunda Muslera'nın ellerinden seken top ağlarla buluştu: 0-2

URUGUAY 0-2 FRANSA (maç sona erdi)

61' Griezmann

40' Varane

11'LER

URUGUAY: Muslera, Laxalt, Godin, Gimenez, Caceres, Vecino, Torreira, Nandez, Bentancur, Suarez, Stuani

FRANSA: Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Tolisso, Giroud

Muslera, Varane'ın kafa vuruşunda çaresiz kaldı...

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Fransa hata yapmadı! Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa adını yarı finale yazdırdı
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