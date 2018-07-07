Fransa hata yapmadı! Uruguay'ı 2-0'la geçen Fransa adını yarı finale yazdırdı

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 0-2 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Bu sonuçla Uruguay çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, Fransa'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya-Belçika maçının galibi olacak.
40'ıncı dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Antoine Griezmann'ın ortasında iyi yükselen Raphael Varane kafa vuruşunu gole çevirdi: 0-1
61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolisso, pasını sol çaprazdaki Griezmann'a gönderdi. Griezmann'ın sert bir vuruşunda Muslera'nın ellerinden seken top ağlarla buluştu: 0-2
61' Griezmann
40' Varane
URUGUAY: Muslera, Laxalt, Godin, Gimenez, Caceres, Vecino, Torreira, Nandez, Bentancur, Suarez, Stuani
FRANSA: Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Tolisso, Giroud
Muslera, Varane'ın kafa vuruşunda çaresiz kaldı...